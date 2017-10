hábitos que te impiden ahorrar

Ahorro.Todos tenemos hábitos buenos y malos, pero en lo que se refiere al dinero, más vale cambiar los malos pronto porque se convierten en una peligrosa fuga de capital.

La clave principal se encuentra en reducir o evitar los gastos que puedan desviar el objetivo de ahorro. Pero es probable que el problema no sean grandes despilfarros, sino malas costumbres recurrentes. A grandes rasgos existen 7 errores que impiden conseguir el objetivo de llegar a fin de mes con tus finanzas personales.



1. Pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito:

El mínimo de crédito solo cubre los gastos del banco. Es la manera más rápida y segura de superendeudarte, porque no estás aportando capital (el dinero que pediste prestado).



2. Comer siempre fuera:

Es un lujo, y aunque probablemente te lo mereces, tu cartera sufre mucho. Lleva almuerzo a la oficina, así ahorrarás.



3. No usar la palabra no:

Este hábito también golpea otras áreas de la vida (como la laboral y la amorosa), pero en las finanzas, el no saber decir que no provoca un hoyo enorme que podría ser difícil de recuperar.



4. Acudir a prestamistas:

Empeñarse con estos individuos es una de las formas más costosas de financiamiento. Pueden llegar a cobrarte hasta 200 % de interés.



compra por impulso Compras por impulso web

¡No lo hagas!

5. Hacer de las compras tu terapia:

Olvídate de comprar para sentirte mejor. Son mucho más eficientes las terapias del ejercicio y de la chismosería. Se gasta menos.



6. No prevenir:

Este es uno de los hábitos más costosos. Todos nos enfermamos, los hijos crecen y necesitarán más cosas, nuestros padres requerirán de más ayuda conforme envejezcan, etc. El futuro no es tan misterioso, de verdad.



7. Quejarte porque no tienes plata:

Las quejas toman tiempo, energía y vibras que necesitamos para producir.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.