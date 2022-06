Cada día, 10 mujeres de 15 años a más quedan embarazadas en nuestro país, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta gran problemática se da porque los y las adolescentes están empezando a tener relaciones sexuales a temprana edad. Piensan que así están demostrando su madurez mental e independencia, cuando en realidad están truncando su presente y futuro.

El psicólogo y director del Instituto Guestalt de Lima, Manuel Saravia , señala que cuando un adolescente no está preparado para iniciar su vida sexual, puede infectarse con alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) o tener un embarazo no planificado. “Muchos chicos crecen rápido físicamente, pero psicológica y emocionalmente aún siguen siendo adolescentes y piensan como tales”, agrega el especialista.

DALE HERRAMIENTAS

Los padres no pueden detener a sus hijos y decirles que NO inicien su vida sexual. Si lo hacen, será un despropósito porque el o la menor se encaprichará más y con mayor razón lo hará. Saravia recomienda darles a los chicos las herramientas necesarias para que ellos mismos, sin manipulación o presión, decidan si es el momento de hacerlo o no.

¿CÓMO LO LOGRAS?

♦Manteniendo un diálogo constante con ellos sobre diversos temas, especialmente el sexual. Si te avergüenza o no sabes qué decir, infórmate. Busca artículos en internet, pídele a un amigo o familiar de confianza que te oriente o solicita ayuda profesional.

♦Evitando juzgar, criticar o burlarte de aquello que te cuente tu hijo o hija. Tal vez te diga: ‘Mamá, mi amiga dice que ya tuvo relaciones sexuales’. No pongas el grito en el cielo y grites: ‘¡Dios mío, si es tan chiquita aún!’. Cámbialo por: ‘Hija, ¿qué opinas de eso?, ¿crees que está bien’?

♦Diciéndole las consecuencias que puede traer llevar una vida sexual irresponsable. No se trata de satanizar las relaciones sexuales y asustarlos para que no lo hagan. Al contrario, es para que estén informado.

SI YA SE INICIÓ…

Aconséjale que siempre utilice protección (preservativos como el condón) y que sea prudente. Está bien que trate de explorar su sexualidad, pero tampoco debe exagerar.

MÁS INFORMACIÓN:

Solo venderán dos tipos de gasolina y gasohol y esta es la razón

Madre denuncia que expareja desapareció y se llevó a sus dos hijas a Piura

Panamericana Sur: reportan 17 heridos entre niños y adultos tras volcadura de bus