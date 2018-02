¿Cómo hablarle de justicia a los niños?

En una sociedad como el Perú, donde ocurren tantos acontecimientos a diario, los niños van construyendo en su cabecita una idea de lo que es justo y no por lo que ven en los medios de comunicación y escuchan de sus padres.



Según la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, es oportuno hablarles en casa del valor de la justicia para ayudarlos a crear su propia definición sobre el bien y el mal.



CÓMO HACERLO

​

* Cuando tu hijo tenga una riña con su hermano por un juguete, hazle comprender que quizás él estuvo con ese ‘carrito’ todo el día y no tiene nada de malo que lo ceda.



* Explícale las decisiones que tomas como adulto. Si no le diste permiso para ir de paseo, a lo mejor fue porque ningún padre confirmó su presencia y no querías exponerlo al peligro.



* Estimúlalo a razonar. Aunque la decisión final será tuya, consúltale de vez en cuando qué sería lo más conveniente en determinada situación.



* Escúchalo. Pon atención cuando comente sobre una noticia que vio en la televisión y él considera que se hizo justicia. Tu opinión será la más importante para él.



* Cada vez que tome una decisión justa o sepa negociar con otro niño para que ambos queden contentos, felicítalo.



Cómo hablarles de justicia a los niños. Cómo hablarles de justicia a los niños. AGENCIAS

Sabías que:

* La justicia tiene por objeto dar a cada quien lo que le corresponde.

