Halloween: Las cinco mejores máscaras para un disfraz sencillo

Se acerca Halloween y cientos están en busca del disfraz perfecto para pasar una noche de 'terror' y diversión inigualable. Para ayudarte en este proceso, aquí te damos las cinco máscaras más solicitadas por los usuarios.



Recuerda que para tener un buen disfraz, no hace falta invertir mucho dinero, pues con una buena máscara podrás imponer un estilo de terror y ser el alma de la fiesta.





1. Llama Fortnite



Es uno de los videojuegos más populares de los últimos años que ha trascendido a la cultura pop. Sus bailes, personajes y hasta populares memes, han hecho de Fortnite un éxito fuera de las consolas de videojuegos. Es así como la máscara de la popular 'Llama Fortnite' se ha convertido en una de las más solicitadas por ser sencilla y super divertida.



2. Rey de la noche - Game of Thrones



Una de las series más famosas de todos los tiempos y la máscara del Rey de la Noche es una de las más populares para la temporada de Halloween. El detalle en su rostro y calidad de materiales la convierten en una obra de arte que hace honor a este legendario personaje.



3. Máscara de Momo



La leyenda urbana que se convirtió en viral y aterró a muchos niños en todo el mundo, pasó a ser uno de los disfraces más pedido del año. La famosa 'Momo' es una muy buena opción para ser un disfraz gracioso y aterrador a la vez.



4. The Joker



Gracias a la reciente película de DC Comics, The Joker, se ha convertido el personaje del momento. Por eso, esta máscara del archienemigo de Batman se ha convertido en una de las más solicitadas. Este guasón con textura de látex ecológico y el gran material de acabado la convierten en una de las máscaras más realistas de la colección.



5. Pennywise IT



El payaso más aterrador de los últimos tiempos, Pennywise, se ha convertido en un clásico personaje de Halloween. Con esta máscara del protagonista de IT, y reciclando algo de ropa de color blanco, podrás representar de manera original a este tenebroso payaso que viene atemorizando generación tras generación. Recuerda salir con tu globo rojo.



Los especialistas de Linio.com.pe recomendaron que sea cual sea la máscara que decidas usar deben ser seguras y no tóxicas, por eso recomendaron adquirirlas en lugares confiables.