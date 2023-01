Todos los padres desean ayudar a sus hijos, porque eso es parte de la paternidad y porque amarlos significa ayudarlos.

Pero, si tienes un hijo adulto que siempre está en problemas, le pagas sus deudas, tiene mala borrachera, se pelea con la esposa o el esposo, te pide dinero, muchas veces de manera irrespetuosa, y aún así tú corres a salvarlo de la situación, debes saber que estás haciendo muy mal porque esa ya no es tu responsabilidad.

“Si cada vez que tu hijo o hija tiene un problema y tú lo sacas de ese apuro, nunca va a aprender, es más, te vuelves codependiente y tu hijo jamás podrá salir adelante solo”, advierte la psicóloga y coach Martha Martínez Hidalgo.

Establece límites. Foto: ¡Stock.

Si después de recibir la ayuda, este hijo no la aprovecha para crecer y aprender, la especialista aconseja: “Dejar de hacerlo porque no lo estás ayudando a superarse. Lo estás ayudando a que siga siendo un mediocre y no se esfuerce”.

Martínez Hidalgo aconseja dejarlo vivir las consecuencias de sus actos, y sí, cuando haya tocado fondo y se dé cuenta de que todo es a raíz de sus malas decisiones, decirle: ‘Hijo, estoy aquí’.

Para la experta, una madre tiene que ayudar siempre, pero la forma de echarle esa mano cambia. “Ayuda a tu hijo cuando veas que hace el esfuerzo por mejorar”, indica.

Por otro lado, pide a los padres poner límites y ser firmes, de lo contrario -afirma- estos hijos pensarán que ustedes están obligados a ayudarlos todo el tiempo.