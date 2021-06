Gabriela y Karinna Berrospi son hermanas que triunfan en el extranjero con su ‘Latino Wall Stret’, que busca impartir educación financiera de calidad a las familias y mujeres latinas.

“Vivía cerca de Wall Street y me di cuenta de que no tenías que ser hombre para invertir en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces me despertó gran curiosidad y decidí crear una empresa para enseñar a los latinos a invertir en la bolsa desde casa”, contó Gabriela.

Es así que desde hace 12 años brindan asesoría para educar, capacitar y empoderar a las familias latinas que desean aumentar sus ingresos invirtiendo en la bolsa de valores a través de entrenamientos y clases maestras.

“No solo somos una academia, pues tenemos un propósito y buscamos romper el mito de que necesitas mucho dinero para invertir cuando no es así. Por ello, también brindamos master clases gratuitas. Duran una hora y enseñamos temas específicos. Son más de 3 mil personas activas”, manifiesta Karinna.

A través del programa Latino Family Coaching, a cargo de ella, enseñan a planificar un legado financiero que perdure varias generaciones, crear un plan de ahorros y mucho más.

PARTICIPACIÓN EN LA TELENOVELA ‘DOS HERMANAS’

De la ficción a la realidad. La exitosa telenovela “Dos Hermanas”, tuvo la participación especial de Karinna y Gabriela Berrospi dos compatriotas peruanas exitosas y reconocidas en el extranjero como expertas en el tema de las finanzas, quienes además de tener como coincidencia el apellido de la familia protagonista de la historia, vienen rompiendo esquemas y estereotipos en el mundo financiero, empoderando a miles de mujeres latinas en el mundo.

La actriz Mayella Lloclla, protagonista de la telenovela “Dos Hermanas”, quien comparte escenas con ellas, manifestó su alegría luego de conocer a las verdaderas hermanas “Berrospi”. “Me siento muy feliz de haberlas conocido y saber que hay dos peruanas con mucho éxito afuera y que su principal objetivo es ayudar a que otras mujeres a que se superen” indicó la joven protagonista.

“Nosotros somos seguidoras de la novela a través de YouTube y al enterarnos que la familia protagonista tenía nuestro apellido, nos pusimos en contacto con la productora y al ver que teníamos los mismos objetivos de ayudar a empoderar a la mujer peruana, nos pusimos de acuerdo para dar un mensaje a través de la novela”, manifestaron las hermanas Gabriela y Karina Berrospi.

Si deseas conocer más de este proyecto, llevar las clases gratuitas puedes ingresar a la página web: www.latinowallstreet.com.

