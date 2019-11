Hermano Isidro: 'La teletón muestra la solidaridad de los peruanos' [FOTOS]

Hoy viernes 8 y mañana sábado 9 de noviembre, se realizará la Teletón, días en que los peruanos pondremos a prueba nuestra solidaridad y nos uniremos al esfuerzo de miles de niños y jóvenes con discapacidad física y sus familias en el camino de la rehabilitación.



A la cabeza de este evento solidario figura el hermano Isidro y como niño embajador está Yeyson Romero, un pequeño de solo siete años que se ha convertido en ejemplo de lucha y perseverancia. Él fue diagnosticado con hidrocefalia y estrabismo a los cuatro meses de nacido, por lo que tuvo que migrar a Lima en compañía de sus padres.



"Este año queremos unir a todo el país con la Teletón y mostrar la solidaridad de los peruanos. Este 2019 nuestra meta es llegar y pasar los 12 millones de soles", expresa muy animoso el hermano Isidro.



Teletón 2019. Teletón 2019.

Hermano Isidro, a más dinero, mayor ayuda…

Sí, porque podremos tener mejores equipos, una infraestructura moderna y contratar más profesionales. Queremos construir una clínica en Villa El Salvador.



¿Este año ya no saldrán con las latitas?

Ya no habrá latas ni alcancías en establecimientos comerciales ni en las calles porque hemos detectado que muchas personas hacen su ‘propia colecta’ y el dinero no llega a la Teletón.



a En la Clínica San Juan de Dios.

¿Cuáles son las formas de colaborar?

A través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, cajas recaudadoras, por ejemplo, de Plaza Vea, Promart y Tambo. También en las cuentas del BCP, agentes BCP y en la misma página web de la Teletón (www.teleton.pe).



MADRE LUCHADORA

Jhanet Canicani (24) es la mamá de Yeyson Romero. Ella llegó hace un año y medio a la Clínica San Juan de Dios buscando ayuda para su hijo. “Yeyson antes no podía moverse, ahora está gateando y hasta ha intentado pararse. Es un niño muy fuerte y alegre. Sé que seguirá avanzando gracias a las terapias que lleva”, expresó.

El hermano Isidro, Yaison y su mamá. El hermano Isidro, Yayson y su mamá.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.