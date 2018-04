Hermanos diseñaron proyecto para que vecinos de Independencia accedan a estudios básicos 

Conocedores de que muchos peruanos tienen sangre emprendedora, pero que lamentablemente no cuentan con dinero para estudiar ni las herramientas que les permitan hacer realidad sus sueños, estudiantes universitarios crearon la institución sin fines de lucro ‘Gates College Group’ que brinda cursos de gestión empresarial y marketing a jóvenes y adultos de Lima Norte.

Los hermanos Ricardo y Claudio Santiago Marcos, de 28 y 33 años, respectivamente, son los gestores de este proyecto que ha logrado reunir a más de 30 profesionales para que dicten clases de Administración, Redes Sociales, Publicidad, Marketing, Diseño Gráfico, Computación, Ensamblaje, Fotografía, producción de TV y producción musical en un local de Independencia.

“Ellos no cobran ni un sol, solo brindan su tiempo para enseñar”, señaló Claudio, quien contó que esta iniciativa nació a raíz de los resultados de una encuesta en la cual la mayoría de participantes manifestó no tener oportunidades de aprender o reforzar materias de educación superior. “También hemos tenido casos de gente que ya tiene un negocio y está interesada en capacitarse en redes para tener presencia digital”, señaló.

En tanto, Ricardo sostuvo que los cursos tienen un costo social y duran poco tiempo porque son básicos. Ambos hermanos extendieron la convocatoria para que más profesionales se sumen a esta tarea. Más información en www.cursoslibres.pe.



