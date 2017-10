A la hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera le gustaría postular al Miss Perú [FOTOS]

Doris Fundichely solo tiene 17 años y muchos sueños. A pesar de su timidez el arte le llama la atención. Y no es novedad, lo lleva en las venas. Doris es hija de la conductora de televisión Karina Rivera y el actor Orlando Fundichely, pero ahora es más que eso. Brilla con luz propia, tras haber sido elegida hace unos días ‘Miss Chacla Teen’, en Chaclacayo (Lima Este).



La hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely contó que estaba muy contenta por haber ganado el concurso. "Nunca me hubiera imaginado que podría ganar un concurso así. Aunque confieso que desde chiquita me llamó la atención. El problema es que yo era muy tímida", agregó esta jovencita de Lima Este.



"Una amiga que ganó el año pasado me animó a participar. Ella me dijo que sí podía hacerlo, así es que tomé la decisión. Me inscribí y como soy menor de edad, llegué a mi casa con la ficha para que mi mamá la firmara. Ella se sorprendió mucho, pero respetó mi decisión", recordó la hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely.



d La bella jovencita de Lima Este. d

Tu papá (Orlando Fundichely) es tu primer fan...

Los dos están felices.



La gente te ha apoyado mucho por las redes...

Sí, piensa que mi respuesta fue coherente, pero también ha habido gente que me ha criticado.



¿Eso te incomoda?

Me incomoda que digan que por ser hija de tal persona yo no puedo tener mis propios méritos. Yo puedo tener el apellido que sea, pero el esfuerzo es mío.



Ahora que has ganado tu primer concurso de belleza, ¿te gustaría participar en otro certamen más grande, quizás el Miss Perú?

Esta experiencia me ha gustado mucho y me he quedado con el bichito. Y creo que sí me gustaría postular al Miss Perú, pero más adelante. Aún estoy muy chica y mi prioridad por ahora es concentrarme en mis estudios.



¿Qué estudias?

Estoy en segundo ciclo de Publicidad y Marketing digital.



El día del concurso debe haber sido emocionante...

Yo estaba supernerviosa, esperaba que cuando me toque el momento pueda hablar fluido. Y cuando dijeron que yo había ganado me puse a llorar, me dio mucha vergüenza pero lo hice. No me pude contener. Bajé del escenario y abracé a mi familia.



d Karina Rivera y el actor Orlando Fundichely junto a su engreída. d

¿Te preparaste mucho?

Fueron dos semanas de preparación en lo que es postura, etiqueta y oratoria, cosas así. Estuve muy pendiente de todo para que nada fallara.



¿Qué consejo te dio tu mami?

Que nunca dejara de sonreír y lo apliqué tanto que las mejillas me empezaron a doler (risas).



A propósito de eso, también estás incursionando en la animación de shows infantiles...

Es lo que estoy haciendo ahora independiente y con mi mamá. Me agrada ganar mi propio dinero y empezar desde abajo.



¿Y te gustan los niños?

Me encantan, me llena de felicidad ver a un niño alegre.



Parece que vas a seguir el legado de tu mami...

Así parece. Esperamos que sí.



Algunas personas en las redes han comparado tu apariencia física con la de Stephanie Cayo...

Para mí es un honor, ella me encanta y es superlinda. ¡Qué halago! (Samantha Aguilar)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.