A veces en las reuniones familiares o con amistades suelen preguntarle al niño, que no pasa de los 5 años, si ya tiene novia; incluso son tan persistentes que dicen: ‘Ya pues, cuéntanos, no se lo diremos a nadie’. Esta ‘inocente’ curiosidad puede afectar seriamente el desarrollo y crecimiento de los chicos porque no los dejarán disfrutar a plenitud de su infancia.

“Muchos padres toman a juego este tema sin ponerse a pensar en el mensaje que están transmitiendo al niño o a la niña. Los pequeños tienen en mente jugar, divertirse, imaginar... no saben exactamente lo que significa el enamoramiento o las relaciones de pareja. Si tienen más cercanía con algún infante del sexo opuesto es porque comparten intereses y juegos”, indica el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa.

Por eso, es importante que los padres no les hagan esta pregunta a sus hijos, pues de lo contrario estarán hipersexualizando su infancia, es decir, haciendo que el niño adopte patrones adultos de forma prematura. Además, condicionará su manera de relacionarse con los demás porque se enfocará en ver a la otra persona como un posible novio o novia en el futuro (como ya se le metió al menor esa idea en la cabeza).

NO CONFUNDAS

El enamoramiento infantil existe, pero no tiene las connotaciones o características de las relaciones amorosas adultas. Es simplemente un gusto por aquel amiguito o amiguita con el cual se siente cómodo jugando.

SABÍAS QUE...

Debes construir su mundo social de una forma equilibrada sin necesidad de seguir patrones de comportamiento que no correspondan a su edad.

COVID-19: Prepara a tu hijo para la vacuna y evita los traumas

Habla con él sobre la importancia de la vacuna, responde todas sus dudas y cuéntale tu experiencia cuando te tocó a ti u otro miembro de la familia. Usa un lenguaje positivo y optimista.

Dile qué día irán al centro de vacunación para que no sea una sorpresa. Foto: iStock.

Estos días hemos visto a muchos niños llorando, haciendo rabieta o ‘escapando’ para no recibir la vacuna contra el coronavirus. “Parecen graciosos estos episodios, pero en sí se están convirtiendo en traumas que los chicos llevarán a sus demás etapas de vida. Por eso, no deben ser llevados a la fuerza, ni bajo amenazas a los centros de vacunación”, señala la psicóloga Mayra Velásquez Puelles.

Para evitar este tipo de situaciones la especialista recomienda preparar al niño para la vacuna. ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo decimos:

+DIÁLOGO. Habla con él sobre la importancia de la vacuna, responde todas sus dudas y cuéntale tu experiencia cuando te tocó a ti u otro miembro de la familia. Usa un lenguaje positivo y optimista para transmitir seguridad y confianza.

+ANÍMALO. Dile qué día irán al centro de vacunación para que no sea una sorpresa. Además, usa frases reforzadoras como: ‘Será un pinchazo ligerito, ni lo sentirás’, ‘Yo estaré a tu lado, no tengas miedo’, ‘Eres un chico fuerte y valiente, no lo dudes’, ‘El miedo no podrá contigo’, ‘¡Bravo! Ya te vacunaste, eres un campeón’.

+BUENAS TÉCNICAS. Deja que lleve su juguete preferido o que se vista de su personaje favorito. También puedes darle una recompensa, como: preparar la comida que le gusta, jugar en un parque, comprarle un helado o permitirle ver su programa de televisión favorito más tiempo (solo por ese día).

Sabías que...

Es normal que tenga miedo al pinchazo, pero debes ayudarlo a enfrentar esa emoción para que fortalezca su seguridad.

