¿Tu hijo se perdió en la calle? Presta atención a estos consejos 

Una de las mayores preocupaciones de los padres de familia es perder a su hijo bien sea en un lugar público o en el mismo barrio. Este tipo de situaciones causan un estrés tremendo en todos los miembros de la familia, pero, si le explicamos al niño con anticipación qué es lo que debe hacer, el problema se puede resolver muy rápido.



El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que es importante que los progenitores incluyan dentro de sus pautas de crianza qué hacer si se pierden. Si no sabes cómo hacerlo, a continuación te damos algunos consejos:



1. Debe saber los nombres completos de papá y mamá (esto dependerá de la edad). También un número telefónico para llamar y den rápidamente con su ubicación.



2. Pídele que se quede en el lugar donde te perdió de vista, ya que si se mueve de un lado a otro hará que la búsqueda sea más complicada.



3. Indícale que no acepte ir con ningún extraño , así le ofrezcan ir a una comisaría o a un lugar cercano para que lo puedan encontrar.



4. Enséñale a pedir ayuda de forma segura. Se supone que no debe conversar con extraños, pero en ciertos casos es necesario. Puede hacerlo con una mujer que esté con otro niño o con un policía o sereno.



5. No debe cruzar la pista corriendo, ya que puede ser víctima de un atropello. Tampoco entrar a callejones o zonas oscuras. Como se recomendó líneas arriba, es mejor que no se mueva del lugar donde está.



6. Explícale que no debe llorar y que, pese a que se alejaron por un momento, tú harás todo lo que esté en tus manos para encontrarlo.

CUANDO APARECE...

Evita gritarle y culparlo por lo sucedido. No se alejó de ti intencionalmente. Puede que algo llamara su atención y al voltear ya no estabas. Si analizas la situación, la responsabilidad es tuya.



En el momento en que aparezca, mejor abrázalo y muéstrale tu felicidad porque está de nuevo contigo. Ya en casa analicen qué pasó, de esta manera el incidente no volverá a suceder.

Padres e hijos. Padres e hijos.

