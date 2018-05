Completar el álbum de figuritas de la Copa América a los 12 años marcó un antes y un después en la vida del coleccionista Jack Hurtado (26). Desde ese entonces, se dedicó a reunir y atesorar miles de piezas que van desde álbumes, bufandas, pelotas y llaveros relacionados con el fútbol .



Es tanto lo que ha juntado con persistencia y curiosidad que hace dos meses abrió el Museo Coleccionables del Fútbol , en Jesús María. Los visitantes no se hacen esperar.



¿Cuántos artículos encontramos en este Museo Coleccionables del Fútbol?

Hay más de mil piezas, entre álbumes de mundiales de distintos años y países, camisetas originales y firmadas, muñecos, bufandas, pelotas, tarjetas de jugadores, llaveros, souveniers, periódicos, juguetes y boletos de partidos.



¿Qué empezaste a coleccionar y a qué edad?

A los 12 años empecé con los álbumes, el primero fue de la Copa América del 2004. Luego, seguí con los de los mundiales.



¿Por qué tantos y con qué dinero los conseguías?

No me conformé con los álbumes mundialistas que se vendían en Perú, quise tener los que salían en otros países de la región, como Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil, etc. Claro, al inicio, de niño, fue difícil porque los adquiría con el ahorro de mis propinas, luego hacía intercambio con coleccionistas de otros países. Ahora tengo más de 300, entre ellos los de Panini.



¿Cuál es el álbum más preciado?

El de los años 60 es uno de los más importantes para mí porque es el más antiguo.



¿Cuándo nace la idea de abrir un museo?

Ya tenía mil piezas reunidas y como todo coleccionista, busqué exhibir mi colección, primero fue con muestras itinerantes en universidades, centros comerciales, empresas y luego en el 2014 se me ocurrió la idea de un museo. El trámite de licencias y permisos fue engorroso, pero se logró.



¿Alguna vez te han ofrecido mucho dinero por una pieza de tu colección?

Sí, muchas veces, pero no llegamos ni siquiera a hablar de montos porque mi respuesta inmediata es “no”. Ahora, oferto piezas repetidas que ya tengo, pero las únicas no.



¿Que Perú vaya al Mundial ha sido positivo para las visitas del museo?

Hay muchas visitas y se arman grupos de 20 personas. Yo mismo les hago el recorrido durante una hora. Hay días que tenemos 4 grupos por jornada.



¿Qué anécdotas cuentas durante el recorrido del museo?

Cuento la historia que hay detrás de cada pieza, cómo la camiseta que usó Maradona cuando fue director técnico de la selección Argentina en el mundial del 2010, que está firmada por él y que me la donó Daniel Peredo , quien fue mi amigo y seguidor de mi colección. También tengo camisetas firmadas por los seleccionados de distintos años.



¿Hay alguna pieza que aún no has conseguido?

Sí, dos: el primer álbum de los mundiales que pertenece a los años 30 y que está valorizado en 20 mil dólares y la segunda es un poco más factible, aunque no del todo, una camiseta de Paolo Guerrero firmada por él.



¿Cuánto crees que vale tu colección?

Es un precio que aún no logro determinar.



¿Cómo pueden los lectores visitar el museo?

Pueden escribirnos al Fan Page: Museo Coleccionables del Fútbol , para programar una visita.



¿Ya llenaste el álbum Panini de este Mundial?

Sí, y lo tengo en versión dorada y plateada.

