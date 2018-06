El hincha más 'viejito' de Lima Sur

Tiene 100 años de edad, pero cuando viste la camiseta de Perú , don Clemente García Maco se contagia por la fiebre del Mundial y alienta a la selección peruana de fútbol con una amplia sonrisa. Este hincha cuenta las horas para ver el inicio de la Copa del Mundo desde su casa, en Villa El Salvador .



¿Cuál es su secreto para llegar a vivir más de un siglo?

Comer todo lo que te sirven en la casa, yo siempre he preferido mi zapallo, camote, pescado y yuca.



¿Cómo se siente a sus 100 años?

Bien, solo sufro por el frío, que me hace doler los brazos y piernas.



¿Cuál de todas las historias que ha vivido no olvida?

Cuando me robé a mi esposa. Yo era jovencito y sus papás no me querían, por eso nos escapamos. Ella se vistió de hombre y nos fuimos de Santiago de Cabo (Trujillo) hasta Cartavio. Luego, nos encontraron y nos casaron. Tuvimos cuatro hijos.



Trujillano, ¿sabe bailar marinera?

No tan bien, aunque bailo de todo.



¿Cuántos nietos tiene?

Uy, no sé, son varios. Mi hija sabe (son 13 nietos, 10 bisnietos y 3 tataranietos).



¿Cuándo llega a Lima?

No recuerdo porque estaba muchacho, pero empecé a trabajar como reparador técnico de máquinas de escribir de la marca Imaco. Trabajé 38 años.



Un trabajo que ya desapareció.

Sí pues, ahora todo es computadora. Lo bueno es que con mi trabajo pude conocer casi todo el Perú. También Chile y México.



Ahora que no trabaja, es cierto que no se pierde ningún partido de Perú.

Sí, me gusta el fútbol. Antes llegaba de trabajar y me iba a jugar pelota con mis amigos del barrio, hasta dejaba de comer por jugar. Era pelotero.



¿Se considera un hincha de la selección peruana?

Sí, he visto todos los partidos (aunque el sueño le gana y muchas veces no termina de ver los 90 minutos, cuenta su hija Juli).



¿Verá el Mundial ahora que va a jugar Perú?

Por supuesto, lo veré con mi familia.



¿Cree que ganaremos?

Claro, podemos ganar la Copa o al menos llegar al tercer lugar.



¿De quién es fanático?

De (Paolo) Guerrero.



¿Es cierto que es un hombre afortunado?

Sí, hace años (en los 70) me gané la lotería ‘Huachito’. Gané 90 mil soles.



¿Qué hizo con el dinero?

Como ya tenía un terreno, compré ladrillos y construí esta casa.



En noviembre cumple 101 años, ¿qué quiere que le regalen?

Yo solo quiero estar con mi familia y amigos, no pido más.