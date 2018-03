Historias de amor: "Estoy solo y sin amor"

MARTÍN (33).- Estimada doctora Carmen, le escribe un hombre solitario y sin éxito en el amor. Por esa razón ando muy desanimado. Hace ocho años terminé una relación y desde entonces no he podido, pese a mis esfuerzos, conquistar a una mujer. He tenido romances, no lo niego, pero ninguno ha sido lo suficientemente importante para cambiar mi vida. Hoy disfruto solo de mi trabajo y del dinero que gano por él; sin embargo, me siento vacío por dentro. Mi deseo es conocer a la dama con quien pueda escribir una nueva historia y marque mi futuro. Enviar un correo al enddays18@gmail.com



Mira hijito: Me preocupa el tono de tu carta. Pareces derrotado antes de empezar la batalla. Te aconsejo que primero dejes de sentir pena por ti y empieces a ponerle buena cara a tus actos. Fortalece tu autoestima, piensa que eres joven y tienes toda una vida para enamorarte y ser feliz. Cuando recibas respuesta a tu correo, cita a la dama y conócela. Solo así sabrás si es la indicada para ti. Suerte.