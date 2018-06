Historias de amor: "soy un buen hombre y busco pareja"

MARCO (34).- Estimada doctora Carmen , la saludo cordialmente y le pido que me ayude a conocer a una mujer sencilla y madura. Le cuento que no tengo un cuerpo fornido ni grandes músculos, y mucho menos una gran estatura (mido 1.60), pero soy un buen hombre. Hace varios años que no tengo enamorada, pero confío en que usted pueda ayudarme a encontrar a la dama de mis sueños. Deseo conocer a alguien que sepa lo que quiere y tenga entre 45 y 60 años. Solo pido que sea honesta conmigo. Mi correo es: marcoanniballm@gmail.com.



Mira hijito: La apariencia física no es lo más importante en una persona. Hay hombres que conquistan solo con su manera de hablar y de tratar a las mujeres, así que no te enfoques en lo que no tienes, sino explota tus virtudes internas y verás que la belleza nace realmente de adentro. Proyecta eso para caerle bien a la mujer que responda tu correo y no olvides ser siempre un caballero. Mucha suerte.