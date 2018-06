Historias de amor: "Busco una dama gordita"

ADRIANO (56).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y me considero un caballero hogareño, trabajador, amable, fiel y de buenos sentimientos. Lamentablemente, no he tenido suerte las veces que he entregado mi corazón. Por diversas razones, siempre tuve que empezar una nueva relación. No pierdo las esperanzas de conocer el amor verdadero. Mediante su espacio, me gustaría conocer a una dama de hasta 55 años, que tenga una personalidad parecida a la mía y físicamente, sea gordita. Mis intenciones son serias. Me pueden llamar al: 995-980-267.



Mira hijito: Por lo que leo, eres un hombre con muchas virtudes, entonces solo debes tener un poco más de paciencia. Me siento feliz, ya que a través de esta columna muchas parejitas han encontrado la felicidad y estoy segura de que ese también será tu caso. Sé caballero con las damas. Suerte.