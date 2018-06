Historias de amor: "Busco a una mujer divertida"

ANTHONY (35).- Doctora Carmen, gracias por atender mi carta. Soy un hombre trabajador, amable, comprensivo y fiel en busca de amor. Me apena un poco escribir sobre mis cualidades, pero creo que es la única manera en la que conoceré a una señorita afín a mí, con quien pueda iniciar una amistad. No deseo una relación de inmediato, entiendo que algo serio como un vínculo sentimental toma tiempo y yo estoy dispuesto a esperar. Sin embargo, me encantaría encontrar a una mujer sencilla, divertida y comprensiva, con quien pueda acercarme a la felicidad. Estoy preparado para eso. Mi teléfono es 9329-63689.



Mira hijito: No encuentro nada de malo en que describas tus cualidades. Si realmente eres amable, trabajador, comprensivo y fiel, está bien que lo digas y te sientas orgulloso de ello. Estoy segura de que muy pronto tu vida cambiará, pues la dama indicada tocará las puertas de tu corazón. Suerte.