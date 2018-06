Historias de amor: "soy un caballero sin suerte en el amor"

UIS (61).- Estimada doctora Carmen , la felicito por su columna. Le cuento que soy un caballero profesional y educado, pero sin suerte en el amor. A través de su espacio deseo acabar con la soledad que siento y conocer a una dama que, al igual que yo, busque iniciar una amistad. Si hay afinidad y ‘química’ entre ella y yo, podríamos darnos la oportunidad de empezar una relación. Me gustaría que ella fuera cariñosa, sincera y tenga entre 55 y 65 años. No me interesa conocer jovencitas. Las interesadas en contactarme y saber más de mí, pueden escribirme al correo: solotu1427@gmail.com



Mira hijito:

Haces bien en darte una nueva oportunidad en el amor, olvídate de la mala suerte. Lo peor sería que te aísles, pues tienes todo el derecho de conocer a una buena mujer y ser feliz. Ten un poquito más de paciencia. Estoy segura de que una dama de buenos valores llegará a tu vida. Suerte.