Historias de amor: “Los celos acabaron con mi relación”

MARTÍN (35).- Buenos días doctora Carmen, me animé a escribirle porque deseo dar un nuevo giro a mi vida. Hace tiempo que estoy solo. Mi última relación seria, de años, terminó por culpa de los celos excesivos de mi entonces pareja. Ahora estoy decidido a dejar el pasado atrás y pedirle que me ayude a conocer a una chica entre 25 a 34 años, que sea divertida, seria, alegre, simpática, y de buenos sentimientos. La señorita interesada en conocerme, puede escribir a mi correo electrónico para concretar una cita: martindelgadom5@gmail.com.

Mira hijito: No hay mal que dure cien años y tú ya pasaste lo peor en una relación. Me alegra que hayas decidido darte una oportunidad y sepas que en ti hay un gran hombre que puede ofrecer mucho amor. No dudo que encontrarás a esa mujer ideal que buscas. Sé sincero, leal y respeta a las damas. Suerte.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.