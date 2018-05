Historias de amor: “Las chicas creen que soy aburrido”

DANIEL (24).- Estimada doctora Carmen, la saludo y felicito por su espacio que ha unido tantos corazones solitarios. Estudio y trabajo al mismo tiempo y llevo varios años sin tener una relación sentimental. Esto es, creo, porque solo me he dedicado a mi desarrollo profesional y laboral, un error que ahora me cobra con soledad. Mis amigas ya no me invitan a salir, porque me consideran un aburrido. Me he dado cuenta de que perdí muchas oportunidades de amar, pero ahora quiero enamorarme y pido que me ayude. La señorita que se interese en conocerme, puede llamarme al 928-655-024. Gracias.

Mira hijito : Es comprensible que estés desesperado por vivir un amor bonito y sincero, pero ten un poco más de paciencia. A veces el amor tarda en llegar, pero estoy segura de que una buena mujer te llamará y, si te portas bien, podría convertirse en tu compañera fiel y sincera. Demuestra en todo momento que eres un caballero. Mucha suerte.

Cartas: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. Mail: doctoracarmen01@trome.com

