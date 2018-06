Historias de amor: "cocinero busca el amor" 

ROMÁN (50).- Estimada doctora Carmen , necesito de su ayuda. Hace 20 años me separé de mi pareja y aunque se me presentaron algunas oportunidades en el amor, ninguna relación pudo concretarse en ese tiempo. Recuerdo estas dos últimas décadas como una etapa difícil en mi vida porque mis hijos eran pequeños y necesitaban ante todo de mí. Quizás eso hizo que no dedicara toda mi atención al amor de pareja. Ahora que ellos ya crecieron, me gustaría rehacer mi vida al lado de una dama soltera o con hijo pequeño, trabajadora, perseverante y de hasta 40 años. Yo soy cocinero. Me pueden llamar al 9608-30138.



Mira hijito: A veces ocurren situaciones en la vida en las que el amor queda postergado. En tu caso, la crianza de tus niños estuvo primero que todo, entonces no te sientas mal por estar solo ahora, ni recuerdes el pasado con pena. Enfócate en los siguientes años porque el amor llegará. Suerte.