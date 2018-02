Consejos de amor: "Me fui de viaje y me olvidó"

JULIUS (52).- Querida doctora Carmen, mi última relación duró tres años. Mi novia y yo hicimos muchos planes, pero como queríamos mejorar nuestra situación económica, ella viajó a Italia. Acordamos que cuando se instalara bien allá, yo la alcanzaría. Lamentablemente me equivoqué. Luego de unos meses me dijo que ya no la llame y que me daba libertad para que hiciera mi vida aquí en Perú. Me sorprendió su actitud, hasta llegué a pensar que era una broma; sin embargo, ahora sé que ya tiene novio. Le agradeceré publicar mi carta porque quiero darme una nueva oportunidad en el amor. Escribir a ejulius52@hotmail.com.



Mira hijito: En el corazón no se manda y puede que la distancia haya hecho que se enfríe la relación. Eso no justifica la manera en que tu novia terminó contigo. Déjala en el pasado y enfócate en ti. Las virtudes que tienes te ayudarán a cautivar el corazón de una mujer especial. Espera respuesta y verás. Buena suerte.