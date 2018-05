Historias de amor : "Hace tiempo estoy solo"

JORGE.- Estimada doctora Carmen, gracias por compartir mi carta. Le cuento que soy una persona de buen corazón, sentimientos nobles y muy trabajador. Hace tiempo me encuentro muy solo, no tengo suerte en el amor, pero no he perdido mi esencia y sigo siendo un hombre humilde, sincero, romántico y detallista que tiene la seguridad de que en cualquier momento llegará la dama indicada para amarla, respetarla y formar un hogar. Las señoritas interesadas que busquen una relación seria y también deseen formar una familia, me pueden escribir al correo: hombre_bueno_2@hotmail.com.



Mira hijito:

Me alegra que no hayas perdido la esperanza de hallar a la dama con la que compartirás tu vida. Para encontrar a la mujer de tus sueños, debes mostrar una actitud positiva, sonreír y llegar al corazón de la persona indicada. Confía en tus cualidades. Suerte.