Historias de amor: "Estoy solo por dedicarme a trabajar" 

GUZMÁN (60).- Buenos días, doctora Carmen, me animé a enviarle mi carta porque tengo la certeza de que alguna dama sincera la lea y me llame para poder conocernos e iniciar una bonita amistad, que con el tiempo pueda convertirse en amor. Soy un hombre trabajador que con mucho esfuerzo llegó al área gerencial de una empresa. Tal vez estuve tan enfocado en mi superación profesional que dejé de lado el aspecto amoroso. Pero sé que aún puedo ser feliz al lado de una mujer de buenos sentimientos. Las interesadas pueden llamarme a mi celular 981-487-990.



Mira hijito:

Me parece bien que te hayas enfocado en tu superación profesional, pero necesitas a una buena compañera a tu lado que llene ese vacío sentimental que hay en tu vida. Ten fe en el amor, sé sincero y caballero con las damas. Suerte.