Historias de amor: "El tiempo y la distancia nos separaron"

JOEL (39).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y por eso comparto mi experiencia con usted. Hace varios meses terminé con una señorita con la cual tuve dos años de relación. Desde un inicio nuestros principales problemas fueron el tiempo y la distancia. Casi no compartíamos nada juntos, todo eran llamadas y mensajes de texto, así que por mutuo acuerdo decidimos acabar nuestra historia por el bien de ambos. Sin embargo, yo sigo creyendo en el amor y me gustaría encontrar a una dama de 25 a 35 años para ofrecerle una linda amistad y luego formalizar una relación. Llamar al 998-917-483.





Mira hijito:



Algunas veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero es bueno darse cuenta a tiempo y tomar decisiones para no lastimar a nadie ni salir herido. Te aconsejo que no te precipites. Antes de entregar tu corazón, conoce bien a la dama indicada para ti. Sé caballero. Suerte.