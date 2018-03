Historias de amor: "No encuentro a la mujer de mi vida"

JOAQUÍN (46).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y por ello quiero felicitarla por su gran labor.

Lamentablemente, hasta ahora no he podido encontrar el amor, por el contrario, he conocido a mujeres casadas y no me quiero interponer en ninguna relación. Por eso, le envié esta carta para que me ayude a encontrar a una señorita sin compromiso entre los 29 y 42 años para ofrecerle una linda amistad y luego el tiempo dirá si podemos o no formalizar una relación. Mis intenciones son serias, porque soy un hombre educado, caballero y respetuoso. Las interesadas me pueden llamar al: 991-035-852.



Mira hijito: Meterse con mujeres casadas es muy peligroso. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero sincero y trabajador que les pueda ofrecer una relación formal. Te aconsejo que no te angusties y llegues al corazón de la persona indicada. Pronto tu vida se llenará de felicidad. Suerte.