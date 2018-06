Historias de amor: "Se fue a estudiar a Italia y nunca regresó"

CRISTIAN (32).- Hola, doctora Carmen, le escribo porque quisiera contarle mi caso y también pedirle ayuda. Tuve una relación de dos años que terminó de la manera más fea y desconsiderada. Resulta que mi novia de ese entonces decidió viajar a Italia para estudiar. Yo le di plata para el pasaje e incluso le pagué el programa de estudios, que solo era de seis meses; sin embargo, ella no regresó. Hablé con su familia y me dijeron que la olvidara porque ella ya tenía una relación por allá. Estuve deprimido, pero ya no. Ahora busco a una dama sincera y desinteresada para iniciar una relación. Mi correo es: cristiangca@hotmail.com



Mira hijito: Es una lástima que se hayan aprovechado de ti de esa manera, pero a veces no terminamos de conocer a las personas. Lo bueno es que ya pasó y el tiempo lo cura todo. Ahora que estás decidido a volver a empezar, ten en cuenta que no todas las mujeres son iguales. Sé caballero y brinda amor a la dama indicada. Suerte.