Historias de amor: "Llevo mucho tiempo sin pareja"

DAVID (60).- Querida doctora Carmen , espero que esté gozando de buena salud. Escribo esta carta porque llevo bastante tiempo sin pareja. Soy una persona humilde, sincera y muy hogareña. No soy dependiente del alcohol ni del tabaco. Ahorita estoy enfocado en formar un hogar bendecido por nuestro Salvador, al lado de la dama de mis sueños. Quisiera que la interesada en mi amistad sea valiente, luchadora y que tenga calidez espiritual. Para mí, estas cualidades son importantes. Puede escribirme a mi correo: dabarcasti02@hotmail.com. Responderé rápido.



Mira hijito:

Gracias por tus buenos deseos. Estar solo no es tan malo, emplea tu tiempo libre en hacer las actividades que te gustan y que antes, por diversas razones, las dejaste de lado. Espera respuesta a tu carta y verás que tendrás varias posibilidades de elegir. No pierdas tu optimismo ni tu entusiasmo. Suerte.