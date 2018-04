Historias de amor: "Llevo mucho tiempo soltero"

ALFREDO (42).- Querida doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna porque admiro que ayude a los corazones solitarios, como espero haga esta vez con el mío. Le cuento que a lo largo de mi vida he sufrido muchas veces por amor, pese a ello aún confío en conocer a mi alma gemela, formalizar y tener hijos. Me considero un hombre alegre, cariñoso, detallista y muy apasionado. Llevo mucho tiempo soltero y siento que esta carta me ayudará a iniciar una linda amistad con muchas damas. El tiempo dirá quién será la dueña de mi corazón. Las interesadas llamar a mi celular: 993-960-081.



Mira hijito:

Gracias por tus palabras, eso me motiva a seguir con mi labor. Tu deseo de formar una familia pronto se hará realidad, incluso puede que el amor de tu vida esté leyendo esta carta y pronto se anime a llamarte. Es cuestión de esperar y mientras tanto, seguir pasando agradables momentos con tus amistades. Suerte.