Historias de amor: "tengo mala suerte en el amor

JESÚS (48).- Estimada doctora Carmen, le escribo para saludarla y a la vez felicitarla por el gran apoyo que brinda a los corazones solitarios como el mío. El motivo de mi carta es para que me ayude a conocer a una dama emprendedora y con deseos de superación. Soy un caballero dedicado a los negocios y viajes, pero tengo muy mala suerte en el amor, he vivido momentos muy tristes al lado de una mujer que no supo valorar mis sentimientos, pues solo le interesaba lo material y la vida fácil. Por eso, hoy deseo empezar de nuevo al lado de una señorita hogareña. Mis intenciones son serias. Me pueden llamar al: 960-389-564.





Mira hijito:

Es una pena que te hayan tratado de esa manera, pero lo bueno de las malas experiencias es que enseñan a no volver a cometer los mismos errores. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de encontrar a un caballero sincero, leal y de sentimientos nobles. Conócela bien antes de entregar tu corazón. Suerte.