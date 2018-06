Historias de amor: "no me daré por vencido en el amor"

LUIS (35).- Querida doctora Carmen , estoy muy desanimado porque las chicas que se me acercan solo quieren que pague sus caprichos. Aman mi dinero, más no a mí. No entiendo por qué me pasa esto si soy un hombre sencillo, trabajador, fiel y sin vicios. Ya me estaba dando por vencido, pero no me dejé caer y preferí ir por otros caminos. Por eso, escribí esta carta con la ilusión de que una dama soltera, entre los 28 y 30 años, la lea y se anime a conocerme. Mi intención es formar una familia. Mi correo electrónico es: edwinlimachef@outlook.com.



Mira hijito:

Está bien que no tires la toalla en el amor. La mujer de tus sueños pronto aparecerá; mientras tanto, dedícate a hacer aquello que te guste y que, por diversos motivos, hayas dejado. No te agobies por no tener pareja. Cuando estés en paz contigo mismo, todo fluirá tranquilamente. Suerte.