Historias de amor: "Me dolió perder a mi esposa"

MÁXIMO (34).- Buenos días doctora Carmen, reciba mis mejores vibras para este inicio de semana. No me ha ido mal en el amor, pero hace un tiempo quedé viudo. Me dolió la partida de mi pareja, pero sé que es parte de la vida y que en algún momento también me tocará a mí. Por eso, quiero aprovechar el tiempo y volver a enamorarme. Me gustaría conocer a una mujer cariñosa, sincera y luchadora. Mi intención es formar un lazo de amistad sincero y, más adelante, una relación. Tengo mi casita propia, que con mucho esfuerzo logré levantar. Las damas que estén solas pueden llamarme al: 959-187-580.

Mira hijito: Comprendo el dolor que te causó la partida de tu esposa, pero resalto tu fuerza de voluntad para no dejarte vencer por la depresión. Tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Cuando conozcas a la dama indicada, no trates de aparentar nada, sé tú mismo y muéstrale tus cualidades. Suerte.