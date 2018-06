Historias de amor: "Me enamoré de una mujer casada"

MATÍAS (31) . - Hola doctora Carmen , sé que usted puede ayudarme, por eso le envío esta carta que ojalá pueda publicar. Hace seis meses conocí a una chica muy bonita que me gustaba y aún me gusta. Con ella salí varias veces y aunque nunca le revelé mis sentimientos, ambos sabíamos que lo nuestro era más que una amistad. Un día, cuando ya estaba preparado para pedirle que sea mi enamorada, ella me confesó que estaba casada. Recuerdo que lloró y me pidió nunca más volvernos a ver. Y así ocurrió. Ahora ya no sé qué hacer con todo este amor. Necesito volver a empezar y tener una nueva ilusión. La dama interesada puede escribirme a: matiasvepal@gmail.com

Mira hijito:

Debes dejar ir a esa mujer. Es mejor alejarse para no entrar en conflictos. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero que les brinde amor sincero. Te aconsejo que voltees la página y mires hacia adelante. Pronto la vida te sonreirá. Suerte.