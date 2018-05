Historias de amor: "Me engañaba con su primo"

SERGIO (50).- Estimada doctora Carmen , es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y contarle mi caso. Hace algunos años tuve una terrible decepción amorosa al descubrir que mi esposa me engañaba con su primo hermano. Sin embargo, gracias al tiempo logré sanar las heridas y ahora he decidido darme una nueva oportunidad para rehacer mi vida. Por ello, deseo conocer a una mujer trabajadora, honesta, de buenos sentimientos, de 40 años a más y sobre todo que sea desinteresada. Soy honrado, romántico y sin vicios. La interesada me pueden llamar al: 912-742-111.



Mira hijito:



Me alegra que hayas podido superar la dura etapa que te tocó vivir. Eres un hombre que tiene en claro lo que quiere y eso será fundamental para que elijas correctamente a la persona que te acompañará en la vida. Solo no te precipites y abre bien los ojos para que la mujer ideal llegue a tu vida. Suerte.