Historias de amor: "Me engañaron varias veces"

PABLO (58).- Estimada doctora Carmen , soy un fiel lector de su columna y le agradezco de antemano la publicación de mi carta. Le cuento que estoy solo hace muchos años porque he tenido malas experiencias que me impiden ser feliz al lado de una mujer. Me han engañado varias veces y se han burlado de mí. Eso no lo puedo olvidar y aún me afecta a la hora de conseguir pareja. Soy un hombre trabajador y responsable, sin vicios y muy hogareño, no tengo hijos y vivo solo en mi casa. Deseo conocer a una mujer soltera, de sentimientos nobles y sinceros. Los fines son serios. Escribir al: pablitocabelo1968@hotmail.com

Mira hijito: Lamento que hayas pasado por situaciones difíciles en el terreno del amor, pero lo mejor es dejar todo en el pasado. Ya no te atormentes pensando en la posibilidad de repetir la historia en una próxima relación. Relájate y concentra tu atención en la dama que responderá a tu correo. Te sugiero que la conozcas a profundidad y muestres lo mejor de ti. Mucha suerte.