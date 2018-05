Historias de amor: "me engañó con otro hombre"

ABILIO.- Querida doctora Carmen, mi corazón ha sufrido mucho. Por años mantuve una relación con una mujer que, al principio, se mostró detallista y amorosa. Con el pasar del tiempo se volvió fría y mentirosa. Sus acciones hicieron que empezara a averiguar cosas y descubrí que me estaba engañando con otro hombre. Terminé con ella y, a la vez, quedé destrozado. Hace unos meses me convertí en un fiel lector de su espacio. Eso me animó a enviar mi carta y volver a tener la ilusión de enamorarme. La dama interesada en conocerme puede llamarme a mi celular 943-881-134.



Mira hijito:

Las decepciones amorosas nos dejan muchas lecciones, pues aprendemos a superar los obstáculos y levantarnos si llegamos a caer. Ahora enfócate en seguir con tu crecimiento personal y en conocer más gente. Puede que una de nuestras lectoras se anime a llamarte e inicien una amistad. Ve lento, nadie te está apresurando. Suerte.