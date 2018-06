Historias de amor: "me falta tiempo para el amor"

BRUNO (29).- Estimada doctora Carmen , recurro a usted porque tengo la esperanza de que me ayude a encontrar el amor que tanto estoy esperando. Desde hace tiempo me encuentro solo, sin una mujer a la cual pueda amar. Soy consciente de que uno de los principales motivos de esta soledad es mi falta de tiempo, porque siempre me he dedicado a mis labores. Pero ahora deseo conocer a una dama que sea mi compañera de mi vida. De mi parte solo recibirá mucho cariño y respeto. La interesada llamar al 986-898-959. Por favor, abstenerse las personas conflictivas y que no busquen una relación seria.



Mira hijito: Es necesario que encuentres el equilibrio en tu vida. Ocúpate de tus obligaciones, pero no descuides tu lado sentimental. Una mujer necesita no solo sentirse querida, sino también apoyada y ver de cerca a la persona que ama. No pierdas la oportunidad de ser feliz. Espera respuesta a tu carta. Suerte.