Historias de amor: "Me gustaría conocer a un caballero"

ESTRELLA (68).- Estimada doctora Carmen , soy una mujer provinciana, de buen corazón, hogareña y me encanta la naturaleza. Como sabe, los años pasan, los hijos toman su camino y una se queda sola, pues hace muchos años me separé del padre de mis hijos. Por eso, ahora estoy en busca de un hombre caballeroso, mayor de 70 años, trabajador y respetuoso para poder tener una relación seria y formal. Sé que con su ayuda podré encontrar a la persona indicada para vivir juntos hasta que Dios nos separe. Los interesados me pueden llamar al 957-408-923. Por favor, abstenerse los chibolos.



Mira hijita:

Me gusta tu actitud, me parece bien que no hayas perdido las esperanzas de encontrar a un buen amor que te acompañe en la vida. Pero te recomiendo que no te apresures. Te aconsejo que primero conozcas bien al caballero que se acerque a ti, no te dejes aparentar a simple vista. Trátalo y decide si formalizas o no la relación. Suerte.