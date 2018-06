Historias de amor: "me gustaría tener una relación seria"

TOMÁS (32).- Doctora Carmen , en esta carta no voy a decir que he estado solo o tuve mala suerte con las mujeres. Por el contrario, durante mucho tiempo salí con diversas señoritas y estuve en demasiadas fiestas. Pero desde hace un tiempo siento que ya no deseo más de lo mismo. He dado por concluida mi etapa de diversión y ahora deseo entregar mi corazón a una dama sincera, decidida y amorosa. Muchos cometen el error de creer que todas las mujeres son iguales, pero no es así, cada una tiene una meta propia y diferente forma de amar. Pueden escribirme al correo: tomas_valep@hotmail.com .



Mira hijito:

Me gustaría que tengas presente que no es bueno jugar con los sentimientos de los demás. Si sientes que estás en una etapa de madurez para iniciar una relación formal, demuestra que eres una caballero sincero, leal y que tiene mucho amor para dar a la dama indicada. Suerte.