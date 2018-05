Historias de amor: "Me gustaría volver a enamorarme".

LEO.- Estimada doctora Carmen , le escribo para saludarla y a través de su espacio, encontrar el amor. Hace un tiempo viví una mala experiencia. Terminé mi relación, pese a que aún amaba a mi pareja. No deseo echarle la culpa a ella, pues ambos cometimos errores. Ahora ya no tengo intención de recordar ese episodio de mi vida. Por el contrario, me gustaría volver a ser feliz con una dama sencilla e iniciar juntos una etapa llena de bonitos momentos. Quien se interese en mi amistad, puede comunicarse conmigo al número de teléfono: 993-128-427.



Mira hijito: Me parece muy bien que dejes atrás el pasado, pues esa mala experiencia solo debe servirte para superarte y tener una mejor actitud. Estoy segura de que muy pronto conocerás a una buena mujer con quien comenzarás una bonita relación. Sé sincero y muéstrate tal como eres. Suerte.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE