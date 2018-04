Historias de amor: “Me siento muy solo y triste”

LUIS (48).- Estimada doctora Carmen, me es grato saludarla y también deseo contarle mi historia. Durante muchos años me dediqué solo a trabajar y viajar al norte del país para cumplir mis labores, dejando de lado por completo el plano sentimental. Ahora me siento muy solo y triste, pero creo que ya ha llegado el momento de buscar el amor al lado de una señorita trabajadora, sincera y de buenos sentimientos. Me considero un hombre bueno y, sobre todo, muy honesto. Las damas interesadas en conocerme pueden llamarme al: 985-048-809

Mira hijito: En la vida uno debe ser equilibrado, cada cosa debe tener su importancia y su orden. Me alegra que hayas decidido voltear la página y encontrar el amor en una buena dama. Solo ten cuidado y conoce bien a la persona antes de entregar tu corazón, no te apresures y todo saldrá bien. Suerte.

