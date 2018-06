Historias de amor: "mi chica me engañó con un primo"

RENATO (30).- Doctora Carmen , a pesar de que mi novia siempre fue una coqueta, estuve con ella por tres años. Todo iba bien hasta que un día se equivocó y me mandó un mensaje de amor, que claramente no estaba dirigido a mí. Ella lo negó rotundamente, sin embargo, a los días me di cuenta de que se estaba ‘mensajeando’ con un primo lejano y que tenía una relación paralela. Yo me sentí dolido y terminé con ella. Hoy ya me siento más recuperado y le escribo porque estoy decidido a conocer a una mujer comprensiva, sensible y de buen carácter. Puede escribirme al: renatoredblack@yahoo.com



Mira hijito: Qué pena que tu relación se haya terminado de esa manera, pero deja atrás el pasado, saca buenas conclusiones y mira hacia adelante. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocerte. Demuestra que estás preparado para una relación seria. Suerte.