Historias de amor: "Mi esposa me engañó dos veces"

FERNANDO (50).- Querida doctora Carmen, todos los días leo las cartas que se publican en su columna. Eso me motivó a mandar la mía y contarle mi historia. Mi esposa me fue infiel en dos ocasiones, la primera vez la perdoné porque dije que todos podemos equivocarnos. La segunda ya no pude y decidí separarme de ella. Fue doloroso, pero necesario. Han pasado nueve años desde entonces y ahora me gustaría conocer a una dama de buenos sentimientos, de 40 años a más, para formar un hogar. Soy un hombre hogareño y respetuoso. Pueden llamarme a mi celular: 934-288-541.



Mira hijito:

Si las personas actúan mal y lastiman a otras, la vida más adelante les pasará factura por sus acciones. Deja atrás el pasado y más bien dedícate a mejorar aquellas actitudes que consideres flojas en ti. Espera con tranquilidad, más rápido de lo crees alguna mujer se comunicará contigo. Suerte.