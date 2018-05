Historias de amor: "Mi novia no quiso casarse conmigo"

CARLOS (35).- Buenos días doctora Carmen, me ha sido imposible iniciar una relación, luego de que mi novia se fue de mi lado hace tres años. Ella por lo general viaja a otra ciudad para trabajar y estar con su familia. Aunque siempre regresaba a Lima, llegó un tiempo en que ya no lo hizo. Cuando le dije que lo mejor sería unir nuestras vidas, me dijo que no, esa decisión la tomaría más adelante. Le comenté que lo mejor sería terminar y aceptó. Yo sí estaba dispuesto a apostar por la relación. Me gustaría conocer a una señorita para iniciar una amistad. El tiempo decidirá nuestro futuro. Mi teléfono es 9887-63975.



Mira hijito: De nada sirve continuar en una relación donde no te sientes valorado ni correspondido. Ten la tranquilidad de que siempre quisiste lo mejor para ambos. Estoy segura que muy pronto conocerás a la mujer que llenará tu vida de felicidad. Suerte.