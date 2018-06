Historias de amor: "Las mujeres se alejan de mí"

ARTURO (34).- Estimada doctora Carmen , a mi edad he sostenido relaciones que no duraron en el tiempo. Las mujeres que fueron mis enamoradas se alejaron de mi vida o yo terminé con ellas porque me pagaron mal. Debo admitir que cometí un error: no les entregué el tiempo de pareja que me pedían porque salía de viaje, me enfocaba en mi trabajo o no le daba la importancia debida al amor. Eso ya no es así. Con su ayuda, deseo encontrar a una señorita divertida, sencilla y que quiera consolidar una relación duradera, no fugaz. De eso ya tuve bastante. Mi correo es: estebanpwhite@hotmail.com .



Mira hijito: Me parece que nunca has estado enamorado de verdad y solo tuviste romances fugaces. Lo bueno es que ahora sí estás decidido a cambiar y dar lo mejor de ti para consolidar una relación seria. Llega al corazón de la mujer indicada y sé un caballero sincero y leal. Habla con la verdad. Suerte.