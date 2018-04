Historias de amor: "Las mujeres me engañaban"

PABLO.- Querida doctora Carmen, muchos años de mi vida los dediqué al trabajo y a cuidar a mi padre, que tenía una enfermedad terminal. Él falleció y me quedé solo en casa. Eso me motivó a querer buscar pareja y formar una familia. Lamentablemente, no tuve suerte en el amor y solo se cruzaron en mi camino mujeres que me engañaron. Me cansé de esa situación y me refugié en la religión para olvidar todo. Ahora me siento tranquilo conmigo mismo y dispuesto a enamorarme. Si alguna dama, soltera o con hijo, desea mi amistad, puede llamarme al 993-343-991.



Mira hijito:

Haber asumido la responsabilidad de cuidar a tu papá hasta su muerte dice bien de tu buen corazón. Qué pena que esas chicas que te engañaron no hayan visto lo buen hombre que eres. Ahora que estás dispuesto a enamorarte, te sugiero que esperes pacientemente esa llamada e invites a la dama a un lugar bonito donde puedan conversar y conocerse. Suerte.