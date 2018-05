Historias de amor: "las mujeres me fallaron"

ARTURO (42).- Estimada doctora Carmen, antes de contarle mi historia quiero felicitarla por su tan leída columna. Soy un caballero profesional de la salud, amable, simpático y sobre todo muy respetuoso. Estoy en busca de una relación con una dama que sea comprensiva, pero lamentablemente, en los últimos años, no he tenido suerte de encontrarla, pues las personas con las que me he involucrado me han fallado, sin embargo, confío en que todo saldrá bien esta vez. Las señoritas que sean de buenos sentimientos, románticas y risueñas pueden llamarme a mi celular 986-925-563.



Mira hijito:

Me parece muy bien que no hayas perdido la fe en el amor y que, pese a tus malas experiencias, sigas mirando hacia adelante. Levanta el ánimo, piensa en todo lo bueno que tienes por ofrecer a la dama que llegue a tu corazón. Sé sincero, leal y habla siempre con la verdad. Suerte.