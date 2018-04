Historias de amor: “Nadie me toma en serio”

LUIS.- Buenos días doctora Carmen, me siento muy triste porque estoy solo desde hace muchos años. Pese a que he intentado relacionarme más estrechamente con las mujeres, no he logrado captar la atención de ninguna. No le voy a mentir, he salido con varias chicas, pero no me sentía tan atraído, además me di cuenta de que no me tomaban mucha atención. De ninguna escuché un ‘te quiero’ ni un ‘te amo’ sincero. Hoy busco a una dama de 40 a 55 años, que sea cariñosa, sencilla, comprensiva y algo ‘llenita’ para iniciar una relación seria. Escribir a: luchitoramosflores@gmail.com.

Mira hijito : Necesitas levantar el ánimo y convencerte que puedes dar amor, protección y lealtad a una mujer. Te recomiendo que sigas adelante y ya no pienses en los malos momentos que te hicieron pasar ciertas personas que no tenían intenciones de formar parte de tu vida. Estoy segura que recibirás la llamada que esperas. Suerte.

