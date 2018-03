Historias de amor: Se fue con el padre de sus hijos 

ALEX (40).- Buenos días doctora Carmen, me gusta leer mucho su columna y por eso me animé a escribirle. Soy un hombre soltero y cariñoso, pero con muy mala suerte para el amor. Tuve una relación con una mujer con hijos, todo era muy bonito hasta que apareció el padre de sus pequeños, se reconciliaron y ella me abandonó. Fue un momento muy duro para mí. Sin embargo, he decidido dejar todo atrás para encontrar el amor y poder vivir una historia feliz. Estoy interesado en conocer a una dama independiente, hogareña, con o sin hijos. Esto último no es un obstáculo para amar. Las interesadas me pueden llamar al: 9245-73485



Mira hijito: ‘Lo que no es para ti, ni aunque lo fuerces’, reza el refrán. Creo que tú lo entendiste y está muy bien que hayas decidido dejar las malas experiencias atrás sin alimentar tu alma de rencor. También siento que estás decidido a encontrar pareja y vas directo a eso. Solo te aconsejo que conozcas bien a la persona que se te acerque. Suerte.