Historias de amor: "Hace tiempo que no tengo enamorada" 

FRANK (23).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque tengo ganas de conocer a una chica que sea muy especial. He pasado por varias rupturas y hace tiempo que no tengo enamorada, a la larga creo que esa situación me desmotivó en la tarea de seguir buscando a mi ‘media naranja’. Hoy pido a usted publicar mi carta, ya que quiero darme la oportunidad de conquistar a alguien que sepa escucharme y con quien pueda iniciar un proyecto de vida. La interesada, entre los 20 y 26 años, puede escribirme a frank.cb731@gmail.com



Mira hijito: Eres un hombre joven y no creo que tengas dificultades en encontrar a una chica y puedas iniciar una relación sentimental. Solo debes preocuparte en ser un caballero y tratarla con respeto. No te apresures, conoce bien a esa persona antes de darle tu corazón. Suerte.